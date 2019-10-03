Данилюк: МВФ озвучил Зеленскому обеспокоенность делом ПриватБанка

Представители Международного валютного фонда (МВФ) во время работы миссии в Украине озвучивали президенту Владимиру Зеленскому обеспокоенность возможным компромиссом государства с экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом в интервью ВВС заявил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Они это озвучивали и президенту тоже. Они, кстати, сделали достаточно понятный стейтмент. Часто они завуалировали информацию, а здесь, мне кажется, озвучили все четко, они были абсолютно откровенными", - сказал Данилюк.

Отъезд миссии МВФ без заключительных договоренностей он считает "очень негативным сигналом".

"И жаль, что это произошло только из-за проблем с ПриватБанком. Я считаю, что ответственной позицией было бы найти на это ответ. И как можно скорее", - сказал Данилюк.

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что компромиссы по ПриватБанку могут положить конец сотрудничества Украины с фондом.

"МВФ скажет: "Увидимся в следующий раз, когда вы покажете, что вы снова серьезные". И это будет такой эффект снежного кома. Нету МВФ - не будет инвестиций, не будет дальше приватизации, всего того, что дает толчок для экономики. Тогда о каких 40% в течение следующих пяти лет мы можем говорить?", - отметил Данилюк.

На прошлой неделе миссия Международного валютного фонда (МВФ) покинула Украину без конкретики по поводу новой программы кредитования, на которую рассчитывали в правительстве. В Кабмине сразу же заявили, что активные переговоры с МВФ продолжаются, а предыдущая краткосрочная программа stand-by продолжает действовать.

По информации собседеников LIGA.net среди высокопоставленных участников переговоров, МВФ хочет подробно прописать в меморандуме гарантии того, что ПриватБанк не будет возвращен бывшим собственникам, а руководство НБУ не будет принудительно отстранено. В Нацбанке подтвердили, что МВФ сохраняет жесткую позицию в вопросе ПриватБанка.

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