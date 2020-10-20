Дело на 2,2 млрд грн. Экс-главе налоговой службы сообщили о подозрении
Заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему председателю Государственной налоговой службы (ГНС) Сергею Верланову в злоупотреблении властью и служебным положением, которые повлекли тяжкие последствия государственным интересам.
Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, досудебным расследованием установлено, что Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн.
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Отмечается, что этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны. Таким образом, бюджет недополучил указанную выше сумму.
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- 24 апреля Кабмин уволил руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова. Также уволены их заместители. В Минфине заявили, что Верланов "оказался неспособным выполнять возложенные на него задачи". Кроме того, в Минфине заявили о наличии оснований для расследования действий Верланова правоохранительными органами.
- В мае Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Верланова с требованием восстановить его в должности главы ГНС.
- Игорь Уманский, покинув должность главы Минфина, обвинил главу таможни Максима Нефьодова и главу ГНС Сергея Верланова в махинациях в ведомствах, из-за которых якобы бюджет недополучал минимум 5 млрд грн в месяц".
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