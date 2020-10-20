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Дело на 2,2 млрд грн. Экс-главе налоговой службы сообщили о подозрении

20.10.2020, 19:33
Дело на 2,2 млрд грн. Экс-главе налоговой службы сообщили о подозрении - Фото
Сергей Верланов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему председателю Государственной налоговой службы (ГНС) Сергею Верланову в злоупотреблении властью и служебным положением, которые повлекли тяжкие последствия государственным интересам.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, досудебным расследованием установлено, что Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн.

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Отмечается, что этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны. Таким образом, бюджет недополучил указанную выше сумму.

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Юрий Тарасовский
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