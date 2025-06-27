Доходы легальных обменных пунктов выросли на 26%, но многие работают "в тени" – Гетманцев
В первом квартале 2025 года легальные пункты обмена валюты задекларировали авансовые платежи по налогу на прибыль на сумму 240,7 млн грн, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
В целом с января по май 2025 года от этого сектора поступило 429,5 млн грн авансовых взносов, что на 102,1 млн грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Дополнительные поступления именно от налогоплательщиков, имеющих обменные пункты, в первом квартале составили 73,2 млн грн.
По состоянию на 1 июня в официальном Реестре обменных пунктов числится 3701 пункт, принадлежащий 57 юридическим лицам.
В то же время, по словам источника Гетманцева, проводившего экспериментальную проверку обменных пунктов на улице Саксаганского в Киеве, из более чем двух десятков пунктов обмена валют официально зарегистрированы были лишь несколько.
Нелегальные пункты не уплачивают налоги и позволяют совершать анонимные операции – как наличные, так и безналичные. Через них можно "перевести что угодно куда угодно" фактически без контроля.
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