Доходи легальних обмінників зросли на 26%, але багато працює "в тіні" – Гетманцев

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У першому кварталі 2025 року легальні обмінні пункти задекларували авансові внески з податку на прибуток на суму 240,7 млн грн, що на 26,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Загалом з січня до травня 2025 року від цього сектору надійшло 429,5 млн грн авансових внесків, що на 102,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Додаткові надходження саме від платників, які мають обмінні пункти, у першому кварталі становили 73,2 млн грн.

Станом на 1 червня в офіційному Реєстрі обмінників налічується 3701 пункт, які належать 57 юридичним особам.

Водночас, за словами джерела Гетманцева, яке проводило експериментальну перевірку обмінників на вулиці Саксаганського у Києві, серед понад двох десятків обмінних пунктів офіційно зареєстровані були лише кілька.

Нелегальні пункти не сплачують податки і дозволяють здійснювати анонімні операції – як готівкові, так і безготівкові. Через них можна "переказати будь-що будь-куди" фактично безконтрольно.