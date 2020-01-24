Эффект ключевой ставки. Банки констатируют рост спроса на кредиты

Население и бизнес активнее брали кредиты в ІV квартале 2019 года, эта тенденция сохранится и в І квартале 2020-го. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины по результатам опроса банков об условиях кредитования.

По данным банкиров, увеличилось количество кредитов для малого и среднего бизнеса, краткосрочные займы, гривневые кредиты.

Среди основных факторов роста спроса на кредиты банкиры называют снижение процентных ставок, смягчение стандартов кредитования физических и юридических лиц, а также улучшение потребительских настроений.

В НБУ отмечают, что в I квартале банки продолжат смягчать стандарты кредитования. В январе-марте банкиры прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов из обоих сегментов. Крупные банки ожидают некоторого оживления спроса на ипотечное кредитование.