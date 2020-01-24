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Эффект ключевой ставки. Банки констатируют рост спроса на кредиты

Эффект ключевой ставки. Банки констатируют рост спроса на кредиты
24.01.2020, 14:09

По прогнозам банкиров, в первом квартале 2020 года у населения и бизнеса сохранится рост спроса на кредиты

Население и бизнес активнее брали кредиты в ІV квартале 2019 года, эта тенденция сохранится и в І квартале 2020-го. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины по результатам опроса банков  об условиях кредитования.

По данным банкиров, увеличилось количество кредитов для малого и среднего бизнеса, краткосрочные займы, гривневые кредиты.

Среди основных факторов роста спроса на кредиты банкиры называют снижение процентных ставок, смягчение стандартов кредитования физических и юридических лиц, а также улучшение потребительских настроений.

В НБУ отмечают, что в I квартале банки продолжат смягчать стандарты кредитования. В январе-марте банкиры прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов из обоих сегментов. Крупные банки ожидают некоторого оживления спроса на ипотечное кредитование.

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