Эффект ключевой ставки. Банки констатируют рост спроса на кредиты

Население и бизнес активнее брали кредиты в ІV квартале 2019 года, эта тенденция сохранится и в І квартале 2020-го. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины по результатам опроса банков об условиях кредитования.
По данным банкиров, увеличилось количество кредитов для малого и среднего бизнеса, краткосрочные займы, гривневые кредиты.
Среди основных факторов роста спроса на кредиты банкиры называют снижение процентных ставок, смягчение стандартов кредитования физических и юридических лиц, а также улучшение потребительских настроений.
В НБУ отмечают, что в I квартале банки продолжат смягчать стандарты кредитования. В январе-марте банкиры прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов из обоих сегментов. Крупные банки ожидают некоторого оживления спроса на ипотечное кредитование.
В декабре Нацбанк понизил учетную ставку сразу на два процентных пункта - до 13,5%. Такое решение было принято в связи со значительным замедлением инфляции. По словам главы НБУ Якова Смолия, в этом году учетная ставка может составить 8%.
24 января Кабмин принял постановление для старта программы "доступных кредитов" 5-7-9% с 1 февраля.
11 декабря Кабмин передал Немецко-Украинский Фонд Министерству финансов. Планируется, что фонд станет площадкой для развития кредитования малого и микробизнеса.
3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся".