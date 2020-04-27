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Премьер Шмыгаль прокомментировал увольнение глав налоговой и таможни

Премьер Шмыгаль прокомментировал увольнение глав налоговой и таможни
27.04.2020, 12:34

По словам Шмыгаля, низкие показатели по поступлениям в бюджет требуют не просто увольнения топчиновников, а решительных институциональных изменений

Кабинет министров уволил глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, исходя из экономической безопасности страны. Об этом в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий", - написал премьер.

По его словам, бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы и ситуация в 2020 году не улучшилась. Премьер считает, что не только из-за коронакризиса.

Шмыгаль отметил, что необходим комплексный подход. "Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшие время", - добавил премьер.

Шмыгаль также подчеркнул, что правительство поддерживает создание Верховной Радой временной следственной комиссии для проверки информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и таможне.

Работу комиссии премьер считает реальным "аудитом государства", который правительство готово проводить вместе с народными депутатами. Он также призывает правоохранителей прозрачно расследовать возможные махинации в налоговой и таможне и "поставить точку в этом вопросе".

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Анна Андреева
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увольнение максим нефьодов Сергей Верланов Денис Шмыгаль
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