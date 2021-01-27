Экс-главу налоговой службы Верланова объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, которого подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. Такое постановление 21 декабря вынес детектив НАБУ, сообщает Слово и дело.

Из-за объявления в розыск было приостановлено расследование в деле против Верланова. Адвокат экс-чиновника подал жалобу и просил отметить постановление об объявлении в розыск. Жалобу суд отклонил, т.к. адвокат якобы не предоставил документы, подтверждающие место проживания Верланова.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Адвокат заявлял, что детективу НАБУ на момент вынесения постановления было известно, что Верланов проживает в Германии, отмечает издание. Об этом сообщил и сам Верланов в Facebook.

"Прочитал, что меня объявили в розыск. Не прятался и не прячусь. Решение буду оспаривать. Сейчас проживаю в Германии по адресу, который сообщил детективам НАБУ еще 17 декабря", – заявил Верланов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.