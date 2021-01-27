Экс-главу налоговой службы Верланова объявили в розыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, которого подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. Такое постановление 21 декабря вынес детектив НАБУ, сообщает Слово и дело.
Из-за объявления в розыск было приостановлено расследование в деле против Верланова. Адвокат экс-чиновника подал жалобу и просил отметить постановление об объявлении в розыск. Жалобу суд отклонил, т.к. адвокат якобы не предоставил документы, подтверждающие место проживания Верланова.
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Адвокат заявлял, что детективу НАБУ на момент вынесения постановления было известно, что Верланов проживает в Германии, отмечает издание. Об этом сообщил и сам Верланов в Facebook.
"Прочитал, что меня объявили в розыск. Не прятался и не прячусь. Решение буду оспаривать. Сейчас проживаю в Германии по адресу, который сообщил детективам НАБУ еще 17 декабря", – заявил Верланов.
- 24 апреля Кабинет мининстров Украины уволил руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова. В Минфине заявили, что Верланов "оказался неспособным выполнять возложенные на него задачи". Кроме того, в Минфине заявили о наличии оснований для расследования действий Верланова правоохранительными органами.
- В мае Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Верланова с требованием восстановить его в должности главы ГНС.
- Экс-глава Минфина Игорь Уманский обвинил Нефьодова и Верланова в махинациях в ведомствах, из-за которых бюджет якобы недополучал минимум 5 млрд грн в месяц
- В октябре Верланову сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. В Офисе генпрокурора заявили, что досудебным расследованием установлено, что Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн.
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