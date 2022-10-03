ЕС и Украина подписали меморандум о макрофине на 5 млрд евро. Деньги будут в октябре
Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это еще один жест решимости ЕС поддержать Украину в победе в этой войне, восстановлении и стремлении к европейскому будущему", — написал Шмыгаль в Twitter.
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По словам исполнительного заместителя главы Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса первая часть денег поступит уже в середине октября. Следующие две части Украина получит до конца текущего года.
Деньги макрофинансовой помощи Украине пойдут на покрытие неотложных потребностей в ликвидности, выплату зарплат и пенсий, уточнил Домбровскис.
- 18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году. 12 июля министры финансов Европейского Союза согласовали предоставление Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. 9 сентября Совет Евросоюза одобрил выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. 15 сентября Европарламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. 20 сентября Совет ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофина для Украины.
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