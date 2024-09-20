"Это следующая задача". Украина собирается реструктуризировать ВВП-варранты

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Украина собирается договориться о реструктуризации с держателями государственных деривативов, привязанных к темпам роста ВВП (так называемых ВВП-варрантов). Об этом сказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца в интервью Reuters.

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Украина выпустила ВВП-варранты в 2015 году, чтобы "подсластить" предыдущую реструктуризацию государственного долга. Любой рост ВВП Украины более 3% в год означает необходимость производить выплаты владельцам варрантов, и в мае 2025 года, если ничего не сделать, Украине придется выплатить "сотни миллионов долларов" за рост ВВП на 5,3% в 2023 году.

В августе 2024 года Украина выплатила $70,5 млн по ВВП-варрантам, но уже 27 августа Кабинет министров ввел мораторий на следующие выплаты.

Срок действия варрантов истекает только в 2041 году, и выплаты по ним могут серьезно замедлить послевоенное восстановление Украины.

"Это следующая задача", — сказал Буца, говоря о реструктуризации ВВП-варрантов. Он надеется, что это удастся сделать в "относительно короткий срок".

Он сказал, что пока нет финального предложения по реструктуризации, но Украина планирует "работать добросовестно, как и во время переговоров по суверенным еврооблигациям", потому что после войны намерена вернуться на международные рынки капитала.

На вопрос, может ли Украине понадобиться еще одна полномасштабная реструктуризация, если война затянется, Буца ответил: "Хотелось бы, чтобы этого не было, но мы этого не исключаем". Он добавил, что потребности в реструктуризации вызваны не нестабильной финансовой политикой, а войной.

Откуда взялись ВВП-варранты В 2015-2019 годах Украине нужно было погасить около $15 млрд по обязательствам прошлых лет. Денег не хватало. Кабинет министров Арсения Яценюка и Минфин, возглавляемый Наталией Яресько, пошли на переговоры с держателями долга. Дискуссии шли сложно, но летом 2015 года стороны сошлись на таком варианте: кредиторы списали 20% долга (около $3,7 млрд) и дали Минфину отсрочку на четыре года.



Они получили облигации с более высокой ставкой (7,75% вместо 7,22%, но на меньшую сумму) и бонус – ВВП-варранты на $3,2 млрд, по которым Украина обязалась в течение 20 лет отдавать им процент от экономического роста. Формула варрантов достаточно сложная: при темпах от 3% до 4% страна отдает 15% от каждого процента прироста ВВП более чем на 3%; если рост ускоряется до 4% и выше – по 40% каждого дополнительного процента. Выплаты производятся в долларовом эквиваленте (т.е. зависят от курса, поскольку объем ВВП исчисляется в гривнях).



Соглашение активировалось с 2019 года, а первые выплаты были произведены в 2021 году. В 2022 году его заморозили на два года. В 2015-2019 годах Украине нужно было погасить около $15 млрд по обязательствам прошлых лет. Денег не хватало. Кабинет министров Арсения Яценюка и Минфин, возглавляемый Наталией Яресько, пошли на переговоры с держателями долга. Дискуссии шли сложно, но летом 2015 года стороны сошлись на таком варианте: кредиторы списали 20% долга (около $3,7 млрд) и дали Минфину отсрочку на четыре года.Они получили облигации с более высокой ставкой (7,75% вместо 7,22%, но на меньшую сумму) и бонус – ВВП-варранты на $3,2 млрд, по которым Украина обязалась в течение 20 лет отдавать им процент от экономического роста. Формула варрантов достаточно сложная: при темпах от 3% до 4% страна отдает 15% от каждого процента прироста ВВП более чем на 3%; если рост ускоряется до 4% и выше – по 40% каждого дополнительного процента. Выплаты производятся в долларовом эквиваленте (т.е. зависят от курса, поскольку объем ВВП исчисляется в гривнях).Соглашение активировалось с 2019 года, а первые выплаты были произведены в 2021 году. В 2022 году его заморозили на два года.