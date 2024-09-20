"Це наступне завдання". Україна збирається реструктуризувати ВВП-варранти

Фото: depositphotos.com

Україна збирається домовитися про реструктуризацію з власниками державних деривативів, прив'язаних до темпів зростання ВВП (так званих ВВП-варрантів). Про це сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца в інтерв'ю Reuters.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Україна випустила ВВП-варранти у 2015 році, щоб "підсолодити" попередню реструктуризацію державного боргу. Будь-який ріст ВВП України понад 3% на рік означає необхідність здійснювати виплати власникам варантів, і у травні 2025 році, якщо нічого не зробити, Україні доведеться виплатити "сотні мільйонів доларів" за зростання ВВП на 5,3% у 2023 році.

У серпні 2024 року Україна виплатила $70,5 млн за ВВП-варрантами, але вже 27 серпня Кабінет міністрів запровадив мораторій на наступні виплати.

Термін дії варрантів закінчується тільки у 2041 році, й виплати за ними можуть серйозно сповільнити післявоєнне відновлення України.

"Це наступне завдання", – сказав Буца, говорячи про реструктуризацію ВВП-варрантів. Він сподівається, що це вдасться зробити у "відносно короткий термін".

Він сказав, що поки що немає фінальної пропозиції реструктуризації, але Україна планує "працювати добросовісно, як і під час переговорів щодо суверенних єврооблігацій", тому що після війні має наміри повернутися на міжнародні ринки капіталу.

На питання, чи може знадобитися Україні ще одна повномасштабна реструктуризація, якщо війна затягнеться, Буца відповів: "Хотілося б, щоб цього не було, але ми цього не виключаємо". Він додав, що потреби в реструктуризації спричинені не нестабільною фінансовою політикою, а війною.

Звідки взялися ВВП-варранти У 2015-2019 роках Україні потрібно було погасити близько $15 млрд за зобов'язаннями минулих років. Грошей не вистачало. Кабінет міністрів Арсенія Яценюка та Мінфін, який очолювала Наталія Яресько, пішли на переговори з власниками боргу. Дискусії йшли складно, але влітку 2015 року сторони зійшлися на такому варіанті: кредитори списали 20% боргу (близько $3,7 млрд) і дали Мінфіну відстрочення на чотири роки.



Натомість вони отримали облігації з вищою ставкою (7,75% замість 7,22%, але на меншу суму) та бонус – ВВП-варранти на $3,2 млрд, за якими Україна зобов'язалася протягом 20 років віддавати їм відсоток від економічного зростання. Формула варрантів досить складна: за темпів від 3% до 4% країна віддає 15% від кожного відсотка приросту ВВП на понад 3%; якщо зростання прискорюється до 4% і вище – по 40% кожного додаткового відсотка. Виплати здійснюються у доларовому еквіваленті (тобто залежать від курсу, оскільки обсяг ВВП обчислюється у гривнях).



Угода активувалася з 2019 року, а перші виплати були здійснені у 2021 році. У 2022 році її заморозили на два роки. У 2015-2019 роках Україні потрібно було погасити близько $15 млрд за зобов'язаннями минулих років. Грошей не вистачало. Кабінет міністрів Арсенія Яценюка та Мінфін, який очолювала Наталія Яресько, пішли на переговори з власниками боргу. Дискусії йшли складно, але влітку 2015 року сторони зійшлися на такому варіанті: кредитори списали 20% боргу (близько $3,7 млрд) і дали Мінфіну відстрочення на чотири роки.Натомість вони отримали облігації з вищою ставкою (7,75% замість 7,22%, але на меншу суму) та бонус – ВВП-варранти на $3,2 млрд, за якими Україна зобов'язалася протягом 20 років віддавати їм відсоток від економічного зростання. Формула варрантів досить складна: за темпів від 3% до 4% країна віддає 15% від кожного відсотка приросту ВВП на понад 3%; якщо зростання прискорюється до 4% і вище – по 40% кожного додаткового відсотка. Виплати здійснюються у доларовому еквіваленті (тобто залежать від курсу, оскільки обсяг ВВП обчислюється у гривнях).Угода активувалася з 2019 року, а перші виплати були здійснені у 2021 році. У 2022 році її заморозили на два роки.