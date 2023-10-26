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Euroclear заработал на замороженных активах РФ 3 млрд евро. Эти деньги хочет Украина

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 14:11
Euroclear заработал на замороженных активах РФ 3 млрд евро. Эти деньги хочет Украина - Фото
Фото: depositphotos.com

Международный депозитарий Euroclear получил около 3 млрд евро процентного дохода от замороженных российских активов. Об этом он сообщил в четверг в отчете за девять месяцев.

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За аналогичный период 2022 года доход Euroclear составил только 347 млн евро.

Увеличение процентных доходов объясняется двумя факторами: более высокими процентными ставками, чем в прошлом году, и суммой денег, инвестируемых Euroclear.

Еврокомиссия рассматривает разные варианты использования доходов от заблокированных российских активов. Компания планирует удерживать прибыль до тех пор, пока ситуация не прояснится.

На территории Бельгии, где расположен офис Euroclear, заморозили российские государственные активы стоимостью 180 млрд евро. Эти деньги приносят доход в виде купонных выплат и погашений, реинвестируемый бельгийским депозитарием Euroclear.

Украина с 2022 года просит, чтобы российские деньги отдали ей в качестве компенсации за причиненный Россией ущерб, но Евросоюз пока на это не соглашается.

Однако в 2024 году Украина должна получить первый транш в размере 1,7 млрд евро, полученных государством Бельгия в виде налогов с полученного Euroclear дохода. Эти деньги пойдут на военное оборудование, гуманитарную поддержку, восстановление поврежденных территорий Украины.

Андрей Водяный
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