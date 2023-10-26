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Euroclear заробив на заморожених активах РФ 3 млрд євро. На ці гроші розраховує Україна

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 14:11
Euroclear заробив на заморожених активах РФ 3 млрд євро. На ці гроші розраховує Україна - Фото
Фото: depositphotos.com

Міжнародний депозитарій Euroclear отримав близько 3 млрд євро відсоткового доходу від заморожених російських активів. Про це він повідомив у четвер у звіті за дев'ять місяців.

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За аналогічний період 2022 року дохід Euroclear становив тільки 347 млн євро.

Збільшення відсоткових доходів пояснюється двома факторами: вищими відсотковими ставками, ніж торік, і сумою грошей, які інвестуються Euroclear.

Єврокомісія розглядає різні варіанти використання доходів від заблокованих російських активів. Компанія планує утримувати прибуток доти, доки ситуація не проясниться.

На території Бельгії, де знаходиться офіс Euroclear, заморозили російські державні активи вартістю 180 млрд євро. Ці гроші приносять дохід у вигляді купонних виплат та погашень, який реінвестує бельгійський депозитарій Euroclear.

Україна з 2022 року просить, щоб російські гроші віддали їй як компенсацію завданої Росією шкоди, але Євросоюз поки що на це не погоджується.

Проте у 2024 році Україна має отримати перший транш в розмірі 1,7 млрд євро, отриманих державою Бельгія у вигляді податків з отриманого Euroclear доходу. Ці гроші підуть на військове обладнання, гуманітарну підтримку, відбудову пошкоджених територій України.

Андрій Водяний
бельгіяфінансова допомогасанкції проти рфEuroclear
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