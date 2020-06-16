Министр экономики Петрашко назвал катастрофой низкую инфляцию

Слишком низкая инфляция создает катастрофическую ситуацию для Украины, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Об этом он сказал во время пресс-конференции 16 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", - отметил министр.

По его словам, все страны Евросоюза и США борются с низкой инфляцией. "...потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", - пояснил глава Минэкономики.

Он подчеркнул, что нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы было увеличено предложение денег.

Петрашко добавил, что министерство не намерено внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

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По данным Госстата, в годовом измерении инфляция в мае замедлилась до 1,7% с 2,1% в апреле и 2,3% в марте. Инфляция по итогам 2019 года составила 4,1%.

замедлилась составила Кабмин заложил в макропрогнозе на 2020 год инфляцию на уровне 11,6%.

НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 6%.