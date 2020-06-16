Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Министр экономики Петрашко назвал катастрофой низкую инфляцию

Министр экономики Петрашко назвал катастрофой низкую инфляцию
16.06.2020, 17:11

Министр экономики Петрашко считает низкую инфляцию "очень плохой тенденцией" - банки должны кредитовать экономику

Слишком низкая инфляция создает катастрофическую ситуацию для Украины, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Об этом он сказал во время пресс-конференции 16 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", - отметил министр.

По его словам, все страны Евросоюза и США борются с низкой инфляцией. "...потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", - пояснил глава Минэкономики.

Он подчеркнул, что нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы было увеличено предложение денег.

Петрашко добавил, что министерство не намерено внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Марина Кучук
Напишите нам
инфляция игорь петрашко
Комментарии
Последние новости
 