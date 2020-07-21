Глава НБУ Шевченко прокомментировал позицию по "делам ПриватБанка"

Позиция Национального банка Украины в судебных спорах по ПриватБанку не изменится. Об этом заявил новый глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге.

Шевченко заявил, что с его приходом на должность главы НБУ позиция регулятора по судебным спорам с бывшими акционерами ПриватБанка не изменится.

"Я, как председатель Национального банка, думаю, что НБУ под моим руководством сохранит такую же политику по отношению к ПриватБанку, как она была и до этого", - подчеркнул он.

При этом добавил, что пока не полностью погружен в детали судебных процессов по ПриватБанка.

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Юрий Тарасовский

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