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Глава НБУ Шевченко прокомментировал позицию по "делам ПриватБанка"

21.07.2020, 09:28
Глава НБУ Шевченко прокомментировал позицию по
Кирил Шевченко (фото: пресс-служба НБУ)

Позиция Национального банка Украины в судебных спорах по ПриватБанку не изменится. Об этом заявил новый глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге.

Шевченко заявил, что с его приходом на должность главы НБУ позиция регулятора по судебным спорам с бывшими акционерами ПриватБанка не изменится.

"Я, как председатель Национального банка, думаю, что НБУ под моим руководством сохранит такую же политику по отношению к ПриватБанку, как она была и до этого", - подчеркнул он.

При этом добавил, что пока не полностью погружен в детали судебных процессов по ПриватБанка.

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  • Накануне президент Владимир Зеленский представил нового главу коллективу Нацбанка. Что сказал глава государства, читайте тут. Что пообещал Шевченко, читайте тут.
  • 14 июня НБУ подал заявление в Большую палату Верховного суда о применении норм так называемого "антиколомойского" закона в процессе о признании семьи Суркисов связанными лицами ПриватБанка.
  • 15 июня НБУ отозвал несколько миллиардных исков к компаниям Игоря Коломойского после того, как 5 июня Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу Нацбанка, Кабмина и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов.
  • На сегодня Вердикта Верховного суда по иску Суркисов ожидает Шестой апелляционный административный суд. После получения текста решения он сможет разблокировать рассмотрение апелляции государства на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализацию ПриватБанка.

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Юрий Тарасовский
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