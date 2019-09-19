Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями после нападений на нее, передает Радио Свобода.

Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур 18 сентября заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем допустить мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему", - сказала Каптур.

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