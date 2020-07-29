Госдолг Украины в июне вырос на 2,7% - до 2,2 трлн грн

Совокупный государственный долг Украины в июне 2020 года вырос на 2,7% в гривне - до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 3,5%, до $85,01 млрд, сообщило Министерство финансов.

По данным Минфина, меньший рост долга в гривне в июне связан с укреплением нацвалюты в том месяце до 26,69 грн/$1 (на сегодня 27,76 грн/$1).

В результате, за первое полугодие госдолг Украины в гривне вырос на 13,6%, или на 270,8 млрд грн, тогда как в долларовом эквиваленте его рост составил всего 0,8%, или $0,65 млрд.

Минфин уточнил, что с начала года внешний госдолг Украины возрос на $2,16 млрд – до $51,12 млрд, в том числе в июне – на $2,16 млрд.



По данным министерства, второй месяц подряд наблюдается падение ставок, по которым Минфин привлекает средства в государственный бюджет. Если на аукционах начала июня средневзвешенная доходность государственных облигаций со сроком обращения три, шесть месяцев и один год составляла 9,84%, 10,11% и 10,86%, то уже в конце месяца стоимость заимствований опустилась до 7,24%.

Сергей Чигирь

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