Госдолг Украины в июне вырос на 2,7% - до 2,2 трлн грн
Совокупный государственный долг Украины в июне 2020 года вырос на 2,7% в гривне - до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 3,5%, до $85,01 млрд, сообщило Министерство финансов.
По данным Минфина, меньший рост долга в гривне в июне связан с укреплением нацвалюты в том месяце до 26,69 грн/$1 (на сегодня 27,76 грн/$1).
В результате, за первое полугодие госдолг Украины в гривне вырос на 13,6%, или на 270,8 млрд грн, тогда как в долларовом эквиваленте его рост составил всего 0,8%, или $0,65 млрд.
Минфин уточнил, что с начала года внешний госдолг Украины возрос на $2,16 млрд – до $51,12 млрд, в том числе в июне – на $2,16 млрд.
По данным министерства, второй месяц подряд наблюдается падение ставок, по которым Минфин привлекает средства в государственный бюджет. Если на аукционах начала июня средневзвешенная доходность государственных облигаций со сроком обращения три, шесть месяцев и один год составляла 9,84%, 10,11% и 10,86%, то уже в конце месяца стоимость заимствований опустилась до 7,24%.
- 2 июля Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. В Минфине тогда пояснили, что "предоставили достаточно времени" международным инвесторам для оценки влияния отставки главы правления НБУ Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг. Позже министр финансов Сергей Марченко обвинил Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций.
- 23 июля 2020 года Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
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