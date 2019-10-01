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Хромаев: Накопительные пенсии появятся не раньше 2023 года

Хромаев: Накопительные пенсии появятся не раньше 2023 года
01.10.2019, 11:35

Пенсионная реформа в Украине стартовала осенью 2017 года

Второй уровень пенсионной системы, который предусматривает обязательные накопительные взносы всех работающих граждан, появится в Украине не раньше 2023 года. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев. 

Читайте: Новый парламент, накопительные пенсии и реформа финрынка. Интервью с Тимуром Хромаевым

"Второй уровень  – это один из пунктов программы президента Зеленского. Но его запуск – это точно вопрос не ближайшей перспективы, - отметил Хромаев. - Пока мы работаем над законопроектом, но что точно могу сказать, что запуск второго уровня не может состояться ранее 1 января 2023 года. Такой ориентир мы на данный момент закладываем в законопроект".

Классическая трехуровневая пенсионная система состоит из солидарной (Пенсионный фонд, который наполняется за счет единого соцвзноса), обязательной накопительной (параллельно с ЕСВ работающее население делает отчисления, как правило, в негосударственные пенсионные фонды) и добровольной накопительной (те же НПФ, но только по желанию отдельных граждан) частей. 

С 2002 года в Украине работает первый и третий уровни системы. Пенсионная реформа, принятая парламентом в октябре 2017 года, должна была запустить второй уровень, но пока все ограничилось первый этапом, который предполагал "осовременивание" существующих выплат пенсионерам и повышение с 15 до 25 лет минимального страхового стажа (период отчислений ЕСВ в Пенсионный фонд) для выхода на пенсию в 60 лет.

По словам Хромаева, в Украине пока не готова инфраструктура, еще одно препятствие - дефицит Пенсионного фонда (168 млрд грн в 2019 году). "учитывая демографическую ситуацию в Украине, нужно понимать, что первый уровень у нас скорее всего будет оставаться дотационным еще очень долго, - добавил он. - Поэтому украинцам критически важно начинать думать о дополнительных пенсионных накоплениях уже сейчас".

  • Второй уровень пенсионной системы должен был стать ядром пенсионной реформы 2017 года (подробнее о ней - здесь >>>). Тогда планировалось, что обязательные накопительные пенсии появятся в Украине с 2019 года, но ситуация так и не сдвинулась с места, в том числе из-за того, что депутаты и НКЦБФР не смогли определиться с единой концепцией реформы (детали >>>). Еще одна причина - законы, расширяющие полномочия Нацкомиссии по надзору за негосударственными пенсфондами так и не были приняты предыдущим составом парламента (новая Рада уже начала наверстывать упущенное). 
  • О том, что накопительные пенсии еще рано внедрять в Украине, заявляла и новый министр соцполитики Юлия Соколовская. При этом предыдущий глава министерства Павел Розенко утверждал, что для запуска второго уровня уже с 2020 года есть все условия, дело только за "политическим решением Верховной Рады". 
  • По результатам опроса фонда Деминициативы и центра Разумкова, пенсионная реформа входит в топ-5 первоочередных. Так считают 52% украинцев.

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