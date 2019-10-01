Хромаев: Накопительные пенсии появятся не раньше 2023 года

Второй уровень пенсионной системы, который предусматривает обязательные накопительные взносы всех работающих граждан, появится в Украине не раньше 2023 года. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

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"Второй уровень – это один из пунктов программы президента Зеленского. Но его запуск – это точно вопрос не ближайшей перспективы, - отметил Хромаев. - Пока мы работаем над законопроектом, но что точно могу сказать, что запуск второго уровня не может состояться ранее 1 января 2023 года. Такой ориентир мы на данный момент закладываем в законопроект".

Классическая трехуровневая пенсионная система состоит из солидарной (Пенсионный фонд, который наполняется за счет единого соцвзноса), обязательной накопительной (параллельно с ЕСВ работающее население делает отчисления, как правило, в негосударственные пенсионные фонды) и добровольной накопительной (те же НПФ, но только по желанию отдельных граждан) частей. С 2002 года в Украине работает первый и третий уровни системы. Пенсионная реформа, принятая парламентом в октябре 2017 года, должна была запустить второй уровень, но пока все ограничилось первый этапом, который предполагал "осовременивание" существующих выплат пенсионерам и повышение с 15 до 25 лет минимального страхового стажа (период отчислений ЕСВ в Пенсионный фонд) для выхода на пенсию в 60 лет.

По словам Хромаева, в Украине пока не готова инфраструктура, еще одно препятствие - дефицит Пенсионного фонда (168 млрд грн в 2019 году). "учитывая демографическую ситуацию в Украине, нужно понимать, что первый уровень у нас скорее всего будет оставаться дотационным еще очень долго, - добавил он. - Поэтому украинцам критически важно начинать думать о дополнительных пенсионных накоплениях уже сейчас".

