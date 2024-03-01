Индия заявила о резком росте ВВП. Эксперты полагают, что он "нарисован"
Индия сообщила об удивительно устойчивом экономическом росте. Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 8,4% за последние три месяца 2023 года по сравнению с годом ранее. В период с июня по сентябрь экономика выросла на 7,6%. Об этом свидетельствуют данные статистического управления Индии.
По данным Тамаши Де Сильва из Capital Economics, "эти темпы роста были самыми высокими среди крупнейших экономик в прошлом квартале".
Рост ВВП Индии оказался намного сильнее, чем ожидали аналитики. Он основан на искажении данных, которое, считают эксперты, маскирует замедление экономики.
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Экономисты заявили, что основной причиной роста стало неожиданное сокращение государственных субсидий, что привело к искусственному увеличению категории чистых косвенных налогов, используемых для расчета ВВП, пишет Вloomberg.
Более репрезентативный показатель экономической активности, исключающий эти разовые статьи, вырос на 6,5%, рост соответствовал ожиданиям и показал замедление по сравнению с предыдущим кварталом.
"Не все, что блестит, – это рост. Базовый рост слабее, чем предполагает заголовок", – прокомментировал заявление индийского правительства японский финансовый холдинг Nomura.
По его данным, потребление в стране продолжает отставать, а сельскохозяйственный сектор, который составляет 16% ВВП Индии и является основным источником занятости, показывает низкие результаты.
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Неожиданные данные появились всего за несколько недель до того, как в Индии пройдут выборы, а премьер-министр Нарендра Моди стремится продлить свое десятилетие у власти, отмечает агентство.
Правительство страны также повысило прогноз роста на текущий финансовый год до марта с 7,3% до 7,6%. Это позволит Индии стать самой быстрорастущей крупной экономикой в мире, особенно с учетом того, что восстановление Китая после пандемии замедлилось.
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Аналитики Jefferies ожидают, что к 2027 году страна станет третьей по величине экономикой мира по сравнению с пятой сейчас, передает CNN.
Индия широко рассматривается как альтернатива Китаю для стран и компаний, стремящихся диверсифицировать свои цепи поставок, особенно на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Пекином.
- В 2023 году Китай впервые за семь лет сократил экспорт товаров.
- Экономика Китая выросла на 5,2% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, что выше официального целевого уровня (5%), установленного ранее китайским правительством.