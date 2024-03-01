Индия заявила о резком росте ВВП. Эксперты полагают, что он "нарисован"

Индия сообщила об удивительно устойчивом экономическом росте. Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 8,4% за последние три месяца 2023 года по сравнению с годом ранее. В период с июня по сентябрь экономика выросла на 7,6%. Об этом свидетельствуют данные статистического управления Индии.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По данным Тамаши Де Сильва из Capital Economics, "эти темпы роста были самыми высокими среди крупнейших экономик в прошлом квартале".

Рост ВВП Индии оказался намного сильнее, чем ожидали аналитики. Он основан на искажении данных, которое, считают эксперты, маскирует замедление экономики.

Читайте также: Самые быстрые темпы в мире. Гайане прогнозируют "взрывной" рост экономики на 115%