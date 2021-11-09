Иностранные инвестиции в Украину в 2021 году низкие и не стимулируют экономику – Совет НБУ

Поступления иностранных инвестиций в Украину остаются низкими в 2021 году и не играют существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложении иностранной валюты на рынке. Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

За 9 месяцев с начала 2021 года выплата доходов от прямых инвестиций в пользу нерезидентов составила почти $11 млрд, из которых $5,2 млрд – выплаченные дивиденды, $5,2 млрд – реинвестированные доходы, $0,6 млрд – процентные выплаты в пользу прямых иностранных инвесторов. По портфельным инвестициям чистая выплата доходов в пользу иностранных инвесторов составила $2,2 млрд, уточнил Данилишин.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Он добавил, что без учета реинвестированных доходов, полученных нерезидентами в Украине, в размере $5,2 млрд, инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составили всего $744 млн.

"Соответствующие прямые инвестиции в акционерный капитал (без учета реинвестированных доходов) лишь незначительно превысили объемы выплат прямым иностранным инвесторам через долговые инструменты ($0,5 млрд за 9 месяцев 2021 года) и, не считая кризисного 2020 года, были самыми низкими с 2014 года", – указал глава Совета НБУ.

Такая динамика иностранных инвестиций требует фокусировки усилий правительства на создании условий для привлечения как иностранных, так и внутренних инвестиций для развития инвестиционно-направленной модели экономики Украины, резюмировал Данилишин.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.