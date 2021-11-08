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Украина привлекла рекордный объем иностранных инвестиций с начала года – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 11:05
Украина привлекла рекордный объем иностранных инвестиций с начала года – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина привлекла $4,8 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за три квартала 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей Facebook-странице.   

"За три квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы – сальдо ПИИ составило $4,8 млрд", - написал премьер. 

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Он добавил, что объем иностранных инвестиций с начала года уже превысил показатель привлечения ПИИ в 2018 году ($4,5 млрд) и 2017 году ($3,7 млрд).  

"Значительная часть инвестиций, которые сейчас поступают — это реинвестиции", – уточнил Шмыгаль. 

В 2020 году Украина впервые столкнулась с чистым оттоком прямых инвестиций – минус $868 млн. В 2019 году приток ПИИ составил $2,5 млрд, в 2018 году в Украину было инвестировано $2,35 млрд, в 2017-м - $2,2 млрд, в 2016-м – $3,28 млрд, 2015-м – $2,96 млрд, 2014-м – $410 млн. 

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Роман Брыль
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