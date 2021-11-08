Украина привлекла рекордный объем иностранных инвестиций с начала года – Шмыгаль

Украина привлекла $4,8 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за три квартала 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей Facebook-странице.

"За три квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы – сальдо ПИИ составило $4,8 млрд", - написал премьер. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Он добавил, что объем иностранных инвестиций с начала года уже превысил показатель привлечения ПИИ в 2018 году ($4,5 млрд) и 2017 году ($3,7 млрд).

"Значительная часть инвестиций, которые сейчас поступают — это реинвестиции", – уточнил Шмыгаль.

За первое полугодие Украина привлекла $2,83 млрд прямых инвестиции, из которых $2,33 млрд пришло из стран Европейского Союза.

11 октября Европейский союз анонсировал запуск инвестиционного пакета для Украины размером в 6,5 млрд евро. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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