Украина привлекла рекордный объем иностранных инвестиций с начала года – Шмыгаль
08.11.2021, 11:05
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Украина привлекла $4,8 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за три квартала 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей Facebook-странице.
"За три квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы – сальдо ПИИ составило $4,8 млрд", - написал премьер.
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Он добавил, что объем иностранных инвестиций с начала года уже превысил показатель привлечения ПИИ в 2018 году ($4,5 млрд) и 2017 году ($3,7 млрд).
"Значительная часть инвестиций, которые сейчас поступают — это реинвестиции", – уточнил Шмыгаль.
- За первое полугодие Украина привлекла $2,83 млрд прямых инвестиции, из которых $2,33 млрд пришло из стран Европейского Союза.
- 11 октября Европейский союз анонсировал запуск инвестиционного пакета для Украины размером в 6,5 млрд евро.
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