Киевсовет выделяет из бюджета столицы дополнительно 1 млрд грн на Силы обороны

В этом году на помощь Силам обороны из бюджета Киева выделено уже 7,5 млрд грн

Фото: пресс-служба Киевсовета

Киевсовет увеличит финансирование программ, связанных с поддержкой Сил обороны и безопасности, еще на 1 млрд грн. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Из них 800 млн грн – по городской программе "Защитник Киева", остальные – на социальную поддержку военных и их семей, реабилитацию ветеранов.

В этом году на помощь Силам обороны из бюджета Киева выделено уже 7,5 млрд грн.

"Привлекаем также и благотворительную помощь – дроны, системы РЭБ, необходимое бойцам снаряжение. И сразу передаем все на фронт", — добавил Кличко.

Изначально в бюджете Киева на 2024 год было заложено 1 млрд грн на программу "Защитник Киева". В январе программу увеличили на 500 млн грн. В феврале — еще на 3,5 млрд грн, в апреле – 1,5 млрд грн.

В 2023 году по разным программам и источникам бюджета Киева на поддержку Сил безопасности и обороны было выделено почти 7 млрд грн, или 10% сметы.