Київрада виділяє із бюджету столиці додатково 1 млрд грн на Сили оборони
Київрада збільшить фінансування програм, пов'язаних із підтримкою Сил оборони та безпеки, ще на 1 млрд грн. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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З них 800 млн грн – за міською програмою "Захисник Києва", решта – на соціальну підтримку військових та їхніх сімей, реабілітацію ветеранів.
Цього року на допомогу Силам оборони з бюджету Києва виділено вже 7,5 млрд грн.
"Залучаємо також і благодійну допомогу — дрони, системи РЕБ, необхідне бійцям спорядження. І одразу передаємо все на фронт", – додав Кличко.
Спочатку у бюджеті Києва на 2024 рік було закладено 1 млрд грн на програму "Захисник Києва". У січні програму збільшили на 500 млн грн. У лютому — ще на 3,5 млрд грн, у квітні – 1,5 млрд грн.
У 2023 році за різними програмами та джерелами бюджету Києва на підтримку Сил безпеки та оборони було виділено майже 7 млрд грн, або 10% кошторису.
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