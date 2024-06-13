Київрада виділяє із бюджету столиці додатково 1 млрд грн на Сили оборони

Цього року на допомогу Силам оборони з бюджету Києва виділено вже 7,5 млрд грн

Фото: пресслужба Київради

Київрада збільшить фінансування програм, пов'язаних із підтримкою Сил оборони та безпеки, ще на 1 млрд грн. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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З них 800 млн грн – за міською програмою "Захисник Києва", решта – на соціальну підтримку військових та їхніх сімей, реабілітацію ветеранів.

Цього року на допомогу Силам оборони з бюджету Києва виділено вже 7,5 млрд грн.

"Залучаємо також і благодійну допомогу — дрони, системи РЕБ, необхідне бійцям спорядження. І одразу передаємо все на фронт", – додав Кличко.

Спочатку у бюджеті Києва на 2024 рік було закладено 1 млрд грн на програму "Захисник Києва". У січні програму збільшили на 500 млн грн. У лютому — ще на 3,5 млрд грн, у квітні – 1,5 млрд грн.

У 2023 році за різними програмами та джерелами бюджету Києва на підтримку Сил безпеки та оборони було виділено майже 7 млрд грн, або 10% кошторису.