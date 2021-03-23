Немецкой "дочке" Fedoriv предложили правительственную поддержку

Правительство Германии предложило помощь немецкому отделению маркетинговой компании Fedoriv в связи с карантинными ограничениями. Об этом в Facebook сообщил основатель компании Андрей Федорив.

"Правительство предложило помощь компании Fedoriv в связи с карантином и пандемией, так как мы малый бизнес. Маленькое уточнение. Это правительство Германии. И речь о Fedoriv Gmbh, который несколько лет успешно работает в Берлине", – написал Федорив.

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Компании покроют 90% расходов на аренду, зарплаты и членских взносы в бизнес-ассоциациях. Также правительство покроет оплату юридическо-бухгалтерского обслуживания за ноябрь 2020-го – июнь 2021-го.

Немецкой Fedoriv также выделили грант на диджитализацию бизнеса, добавил Федорив.

Fedoriv – крупное украинское маркетинговое агентство. Занимается развитием брендов и рекламными кампаниями. Компания участвовала в создании бренда Киева, приложения Дия и айдентики "Мандруй Україною". В частности, работала с маркетплейсом Rozetka, WOG и Новой Почтой. Штат компании – более 75 сотрудников. Портфолио – более 120 созданных брендов. Имеет подразделение в Берлине.

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Александр Мясищев

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