Немецкой "дочке" Fedoriv предложили правительственную поддержку
Правительство Германии предложило помощь немецкому отделению маркетинговой компании Fedoriv в связи с карантинными ограничениями. Об этом в Facebook сообщил основатель компании Андрей Федорив.
"Правительство предложило помощь компании Fedoriv в связи с карантином и пандемией, так как мы малый бизнес. Маленькое уточнение. Это правительство Германии. И речь о Fedoriv Gmbh, который несколько лет успешно работает в Берлине", – написал Федорив.
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Компании покроют 90% расходов на аренду, зарплаты и членских взносы в бизнес-ассоциациях. Также правительство покроет оплату юридическо-бухгалтерского обслуживания за ноябрь 2020-го – июнь 2021-го.
Немецкой Fedoriv также выделили грант на диджитализацию бизнеса, добавил Федорив.
Fedoriv – крупное украинское маркетинговое агентство. Занимается развитием брендов и рекламными кампаниями. Компания участвовала в создании бренда Киева, приложения Дия и айдентики "Мандруй Україною". В частности, работала с маркетплейсом Rozetka, WOG и Новой Почтой. Штат компании – более 75 сотрудников. Портфолио – более 120 созданных брендов. Имеет подразделение в Берлине.
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