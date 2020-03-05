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Международные резервы за месяц выросли на $300 млн

Международные резервы за месяц выросли на $300 млн
05.03.2020, 18:04

В Нацбанке объясняют рост резервов благоприятными условиями на валютном рынке

За февраль международные резервы Украины выросли на $0,3 млрд до $26,6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что объемы покупки валюты НБУ на межбанке превысили объемы продаж на $689 млн, что позволило компенсировать расходы государства на погашение и обслуживание госдолга в иностранной валюте. В частности, на обслуживание и погашение госдолга направлено $768,8 млн (в эквиваленте). В то же время в течение месяца правительство привлекло $202,3 млн за счет размещения валютных ОВГЗ.

В НБУ подчеркивают, что объем международных резервов покрывает четыре месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

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Андреева Анна
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