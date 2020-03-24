Милованов советует взыскать деньги с Коломойского на борьбу с коронавирусом

Источником средств на государственные программы по противодействию распространению коронавируса могли бы стать долги бывших собственников обанкротившихся и национализированных банков, заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов.

“Деньги на поддержку людей и бизнеса можно было бы взять у бывших владельцев обанкротившихся банков. Они должны десятки миллиардов гривень. Только в ПриватБанке оценка суммы выведенных денег составляет более $5 млрд. А есть десятки других банков”, - написал он в Facebook.

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Чтобы взыскать эти деньги, нужна работа с экс-владельцами банков посредством правоохранителей, судов и государственных органов власти, заключил бывший глава Минэкономики.

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