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Милованов советует взыскать деньги с Коломойского на борьбу с коронавирусом

Милованов советует взыскать деньги с Коломойского на борьбу с коронавирусом
24.03.2020, 16:42

Экс-министр экономики Милованов напомнил, что владельцы лопнувших банков должны государству десятки миллиардов

Источником средств на государственные программы по противодействию распространению коронавируса могли бы стать долги бывших собственников обанкротившихся и национализированных банков, заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов.

“Деньги на поддержку людей и бизнеса можно было бы взять у бывших владельцев обанкротившихся банков. Они должны десятки миллиардов гривень. Только в ПриватБанке оценка суммы выведенных денег составляет более $5 млрд. А есть десятки других банков”, - написал он в Facebook.

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Чтобы взыскать эти деньги, нужна работа с экс-владельцами банков посредством правоохранителей, судов и государственных органов власти, заключил бывший глава Минэкономики.

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Кучук Марина
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мировой кризис Тимофей Милованов МВФ ПриватБанк дело приватбанка пандемия коронавируса
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