Минфин может завтра провести ОВГЗ-аукционы

Министерство финансов может провести аукционы по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 14 апреля, свидетельствует календарь аукционов, опубликованный на сайте ведомства.
Минфин планирует разместить ОВГЗ со сроком погашения 24 июня и 7 октября 2020 года.
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До этого министерство отменило три аукциона, запланированные на 10 марта, 31 марта и 7 апреля после консультаций с первичными дилерами. Дальнейшие аукционы будут проводиться согласно графику с учетом спроса и конъюнктуры рынка, отмечал Минфин.
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