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Минфин может завтра провести ОВГЗ-аукционы

Минфин может завтра провести ОВГЗ-аукционы
13.04.2020, 14:24

ОВГЗ-аукционы запланированы на 14 апреля. Минфин может их отменить после консультации с дилерами

Министерство финансов может провести аукционы по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 14 апреля, свидетельствует календарь аукционов, опубликованный на сайте ведомства.

Минфин планирует разместить ОВГЗ со сроком погашения 24 июня и 7 октября 2020 года.

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До этого министерство отменило три аукциона, запланированные на 10 марта, 31 марта и 7 апреля после консультаций с первичными дилерами. Дальнейшие аукционы будут проводиться согласно графику с учетом спроса и конъюнктуры рынка, отмечал Минфин.

  • 17 марта Минфин продал долларовые ОВГЗ по ставке 3,5% на $71,6 млн или 1,9 млрд грн в эквиваленте.
  • 24 марта Минфин привлек в бюджет почти 25 млрд грн в эквиваленте, инвесторам предложили ОВГЗ в долларах и евро.
  • В начале апреля Совет НБУ отменил запрет на покупку ОВГЗ регулятором. Он также рекомендовал упростить покупку ОВГЗ населением и допустить к первичному рынку небанковские финучреждения. Почему покупка ОВГЗ Нацбанком может быть элементом финансирования дефицита госбюджета, читайте здесь.
  • В Нацбанке заявили, что не планируют в ближайшее время возвращаться к практике покупки ОВГЗ.

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Марина Кучук
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размещение овгз ОВГЗ Минфин
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