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Минфин продал ОВГЗ в гривне и долларах. Сумма превысила 9 млрд

Минфин продал ОВГЗ в гривне и долларах. Сумма превысила 9 млрд
11.02.2020, 20:16

Инвесторам предложили гособлигации в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года, а также номинированы в долларах ОВГЗ

11 февраля на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет привлечено 9,2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, от продажи 3-месячных ОВГЗ в бюджет поступит 489 млн грн, 1-летних - 1,12 млрд грн, 2-летних - 456 млн, 4-летние - 2,18 млрд грн, номинированных в долларах США - 4,95 млрд грн или $202 млн.

Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, 1-летних - 9,53%, 2-летних - 10%, 4-летних - 9,99%, а номинированных в долларах США - 3,39%.

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Минфин ОВГЗ
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