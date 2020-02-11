Минфин продал ОВГЗ в гривне и долларах. Сумма превысила 9 млрд

11 февраля на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет привлечено 9,2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, от продажи 3-месячных ОВГЗ в бюджет поступит 489 млн грн, 1-летних - 1,12 млрд грн, 2-летних - 456 млн, 4-летние - 2,18 млрд грн, номинированных в долларах США - 4,95 млрд грн или $202 млн.

Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, 1-летних - 9,53%, 2-летних - 10%, 4-летних - 9,99%, а номинированных в долларах США - 3,39%.

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По данным Минфина, доля нерезидентов впервые превысила 15% от общего объема выпущенных ОВГЗ. На 1 февраля объем гособлигаций в собственности нерезидентов составил 124,9 млрд грн.

от общего объема выпущенных ОВГЗ. На 1 февраля объем гособлигаций в собственности нерезидентов составил 124,9 млрд грн. 28 января инвесторам впервые предложили ОВГЗ со сроком обращения 7 лет по ставке 9,79%.

По данным НБУ, объем рынка вторичных ОВГЗ, номинированных в гривне, в 2019 году вырос более чем на 70% - с 72 млрд грн до 123 млрд грн.

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