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МВФ назвал дату пересмотра программы stand-by для Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 13:55
МВФ назвал дату пересмотра программы stand-by для Украины - Фото
Фото: EPA

Рада директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос второго транша для Украины в объеме $700 млн в рамках программы stand-by 22 ноября. Об этом свидетельствует расписание заседаний исполнительного совета МВФ.

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Совет директоров также рассмотрит вопрос продолжения программы сотрудничества с Украиной.

Фонд ожидал принятия законов о независимости Нацбанка (№5850, №5852) и приведения статуса НАБУ к требованиям Конституционного суда. Эти законы были приняты и подписаны с момента получения согласия.

  • 14 сентября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ до декабря. Он добавил, что в Кабмине не видят причин не получить транш
  • 19 октября ВР приняла пакет законов об усилении независимости Нацбанка Украины, которые необходимы для сотрудничества с МВФ в рамках программы stand-by. Тогда правительство сообщило, что в ноябре Украина и МВФ могут продлить срок stand-by до конца июня 2022 года.

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Наталия Фреик
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