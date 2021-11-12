МВФ назвал дату пересмотра программы stand-by для Украины

Рада директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос второго транша для Украины в объеме $700 млн в рамках программы stand-by 22 ноября. Об этом свидетельствует расписание заседаний исполнительного совета МВФ.

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Совет директоров также рассмотрит вопрос продолжения программы сотрудничества с Украиной.

Фонд ожидал принятия законов о независимости Нацбанка (№5850, №5852) и приведения статуса НАБУ к требованиям Конституционного суда. Эти законы были приняты и подписаны с момента получения согласия.

9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. Тогда Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде неоднократно заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.

14 сентября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ до декабря. Он добавил, что в Кабмине не видят причин не получить транш.

19 октября ВР приняла пакет законов об усилении независимости Нацбанка Украины, которые необходимы для сотрудничества с МВФ в рамках программы stand-by. Тогда правительство сообщило, что в ноябре Украина и МВФ могут продлить срок stand-by до конца июня 2022 года.

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Наталия Фреик

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