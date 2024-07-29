"Мы не про "зраду". Бизнес-совет при президенте обсудит идею Кабмина повысить налоги
Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины обсудит правительственный законопроект о повышении налогов. Для этого созывают специальное заседание, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
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"Мы рады, что нас слышат и мы можем донести видение предпринимателей руководству государства", – отметил Гороховский.
По его мнению, могут быть разные взгляды, но нужно найти решение в диалоге, подчеркнул Гороховский.
"Мы не про "зраду", мы про сотрудничество. Надо четко понимать, что у нас общая цель – нам нужно сохранить экономику, которая должна обеспечить возможность воевать", – добавил соучредитель monobank.
Накануне двое из семи членов созданного президентом Зеленским бизнес-совета выступили против предложений Кабмина повысить налоги. По мнению основателя Ajax Systems Александра Конотопского, такой шаг приведет к тенизации экономики.
Гороховский же назвал "изменниками" тех, кто предлагает повысить налоги в стране во время войны.
В созданный указом президента от 26 января 2024 года бизнес-совет вошли семь бизнесменов. Кроме Конотопского и Гороховского, это Артем Бородатюк (Netpeak), Константин Ефименко (Biopharma), Тарас Кицмей (SoftServe), Вячеслав Климов (Нова пошта) и Дмитрий Олейник (председатель совета Федерации работодателей Украины, Костопольский стеклозавод).
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