"Мы не про "зраду". Бизнес-совет при президенте обсудит идею Кабмина повысить налоги

Предприниматели и государство будут совместно искать решения, которые помогут экономике стать сильнее в условиях войны

Фото: Офис президента

Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины обсудит правительственный законопроект о повышении налогов. Для этого созывают специальное заседание, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

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"Мы рады, что нас слышат и мы можем донести видение предпринимателей руководству государства", – отметил Гороховский.

По его мнению, могут быть разные взгляды, но нужно найти решение в диалоге, подчеркнул Гороховский.

"Мы не про "зраду", мы про сотрудничество. Надо четко понимать, что у нас общая цель – нам нужно сохранить экономику, которая должна обеспечить возможность воевать", – добавил соучредитель monobank.

Накануне двое из семи членов созданного президентом Зеленским бизнес-совета выступили против предложений Кабмина повысить налоги. По мнению основателя Ajax Systems Александра Конотопского, такой шаг приведет к тенизации экономики.

Гороховский же назвал "изменниками" тех, кто предлагает повысить налоги в стране во время войны.

В созданный указом президента от 26 января 2024 года бизнес-совет вошли семь бизнесменов. Кроме Конотопского и Гороховского, это Артем Бородатюк (Netpeak), Константин Ефименко (Biopharma), Тарас Кицмей (SoftServe), Вячеслав Климов (Нова пошта) и Дмитрий Олейник (председатель совета Федерации работодателей Украины, Костопольский стеклозавод).

Законопроект №11416 предлагает повысить военный сбор с 1,5% до 5%, распространить его на ФОП и отдельные операции, такие как продажа ювелирных изделий, приобретение банковских металлов или новых автомобилей.