"Ми не про "зраду". Бізнес-рада при президенті обговорить ідею Кабміну підвищити податки

Підприємці та держава спільно шукатимуть рішення, які допоможуть економіці стати сильнішою в умовах війни

Фото: Офіс президента

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України обговорить урядовий законопроєкт про підвищення податків. Для цього скликають спеціальне засідання, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

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"Ми раді, що нас чують і ми можемо донести бачення підприємців до керівництва держави", – зазначив Гороховський.

На його думку, можуть бути різні погляди, але потрібно знайти рішення в діалозі, наголосив Гороховський.

"Ми не про "зраду", ми про співпрацю. Треба чітко розуміти, що у нас спільна мета – нам потрібно зберегти економіку, яка має забезпечити можливість воювати", – додав співзасновник monobank.

Напередодні двоє із семи членів створеної президентом Зеленським бізнес-ради виступили проти пропозицій Кабміну підвищити податки. На думку засновника Ajax Systems Олександра Конотопського, такий крок призведе до тінізації економіки.

Гороховський назвав "зрадниками" тих, хто пропонує підвищити податки в країні під час війни.

До створеної указом президента від 26 січня 2024 року бізнес-ради увійшли сім бізнесменів. Крім Конотопського і Гороховського, це Артем Бородатюк (Netpeak), Костянтин Єфименко (Biopharma), Тарас Кицмей (SoftServe), В'ячеслав Климов (Нова пошта) та Дмитро Олійник (голова ради Федерації роботодавців України, Костопільський склозавод).

Законопроєкт №11416 пропонує підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, поширити його на ФОПів та окремі операції, такі як продаж ювелірних виробів, придбання банківських металів чи нових автомобілів.