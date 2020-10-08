На пост замглавы НБУ появился претендент. В Нацбанке уже отреагировали

На должность заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) претендует Александр Завадецкий. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на поданную им вечером 6 октября декларацию.

Ранее он занимал должность главы департамента лицензирования НБУ, однако был уволен.

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Завадецкий начал работу в НБУ в 2015 году в должности главы управления мониторинга связанных с банками лиц, потом он перешел в департамент регистрационных вопросов и лицензирования, и был уволен в октябре 2016 года.

Как отмечает издание, после увольнения Завадецкий требовал в суде восстановления в должности и компенсации за "вынужденный прогул" в размере 1 млн грн.

В суде Завадецкий указывал на незаконность увольнения его с занимаемой должности ("на основании личных мотивов") и необходимость расследования действий главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителей (которые в то время работали в статусе и.о.) – Катерины Рожковой и Романа Борисенко.

Суд восстановил Завадецкого в должности, однако из-за реорганизации департамента Завадецкий реальных полномочий не получил.

В 2017 году Завадецкий вместе с Сергеем Тарутой участвовал в фейковом слушании по НБУ в подвале Капитолия. Тогда пресс-служба НБУ заявила, что Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.

На своей странице в Facebook Завадецкий регулярно критикует замглавы НБУ Катерину Рожкову.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, все пять заместителей главы НБУ определены, вакантных должностей нет.

"Все заместители главы НБУ работают в обычном режиме и выполняют возложенные на них обязанности. По закону, заместители главы НБУ назначаются на должности и освобождаются от должностей Советом НБУ по представлению главы НБУ. Сообщаем, что глава НБУ не делал представление Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей", – сообщила пресс-служба регулятора.

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Сергей Чигирь

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