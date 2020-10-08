На пост замглавы НБУ появился претендент. В Нацбанке уже отреагировали
На должность заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) претендует Александр Завадецкий. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на поданную им вечером 6 октября декларацию.
Ранее он занимал должность главы департамента лицензирования НБУ, однако был уволен.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Завадецкий начал работу в НБУ в 2015 году в должности главы управления мониторинга связанных с банками лиц, потом он перешел в департамент регистрационных вопросов и лицензирования, и был уволен в октябре 2016 года.
Как отмечает издание, после увольнения Завадецкий требовал в суде восстановления в должности и компенсации за "вынужденный прогул" в размере 1 млн грн.
В суде Завадецкий указывал на незаконность увольнения его с занимаемой должности ("на основании личных мотивов") и необходимость расследования действий главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителей (которые в то время работали в статусе и.о.) – Катерины Рожковой и Романа Борисенко.
Суд восстановил Завадецкого в должности, однако из-за реорганизации департамента Завадецкий реальных полномочий не получил.
В 2017 году Завадецкий вместе с Сергеем Тарутой участвовал в фейковом слушании по НБУ в подвале Капитолия. Тогда пресс-служба НБУ заявила, что Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.
На своей странице в Facebook Завадецкий регулярно критикует замглавы НБУ Катерину Рожкову.
Как сообщили в пресс-службе НБУ, все пять заместителей главы НБУ определены, вакантных должностей нет.
"Все заместители главы НБУ работают в обычном режиме и выполняют возложенные на них обязанности. По закону, заместители главы НБУ назначаются на должности и освобождаются от должностей Советом НБУ по представлению главы НБУ. Сообщаем, что глава НБУ не делал представление Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей", – сообщила пресс-служба регулятора.
- 5 октября Совет НБУ выразил недоверие заместителям главы НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Они – единственные члены правления НБУ времен глав Якова Смолия и Валерии Гонтаревой, которые остались работать в руководстве регулятора после замены Смолия на Кирилла Шевченко в июле этого года.
- 6 октября замглавы НБУ Рожкова назвала причину выговора.
- 7 октября глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что причина выговора - нарушение нормативно-правовые акты, в частности приказ НБУ от 17 декабря 2019 года "О публичных коммуникациях", и Кодекс этики Национального банка.
- Глава НБУ Кирилл Шевченко объяснил причину выговора Рожковой и Сологубу.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии