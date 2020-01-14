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Льготные кредиты для бизнеса. Верховная Рада выделила 2 млрд грн

Льготные кредиты для бизнеса. Верховная Рада выделила 2 млрд грн
14.01.2020, 15:02

За "кредитную программу Зеленского" проголосовали 261 депутат

Сегодня, 14 января, Верховная Рада приняла законопроект №2589, согласно которому в госбюджете на 2020 год будут выделены 2 млрд грн на создание Фонда развития предпринимательства.

Согласно пояснительной записке к документу, поступления в специальный фонд госбюджета будут увеличен на 2 млрд грн за счет досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Эти средства планируется направить на финансирование новой бюджетной программы кредитования.

В Министерстве финансов ранее отмечали, что этот законопроект - одна из составляющих инициативы президента Украины - программы "5-7-9" по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Размер кредитов по программе льготного кредитования будет достигать 1,5 млн грн на пять лет, а процентная ставка будет зависеть от выручки и созданных рабочих мест: 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%; 9% годовых - для бизнеса с выручкой от 25 до 50 млн грн.

Программа должна заработать с 1 февраля 2020 года.

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