Находящийся в залоге НБУ завод порезали на металлолом

Действия руководства компании Кристалл привели к порче залогового имущества, что повлияло на уменьшение его стоимости. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
"Национальный банк в декабре 2019 года обратился в правоохранительные органы по поводу умышленного повреждения заложенного имущества, предоставленного ООО "Кристалл" в залог по кредиту рефинансирования на 2 млрд грн, предоставленного КБ Финансовая инициатива", - говорится в сообщении.
В НБУ напоминают, что в 2014 году связанная с бизнесменом Олегом Бахматюком компания Кристалл предоставила Нацбанку в залог недвижимость бывшего сахарного завода, расположенного в Браилове Винницкая область, общей площадью 23 000 кв. м.
Из-за того, что заемщик прекратил обслуживать предоставленный кредит, НБУ начал взыскание долга через суд. 2 октября 2019 года хозяйственный суд Винницкой области постановил взыскать указанное имущество путем его принудительной продажи на аукционах.
В НБУ отмечают, что Кристалл вместо сотрудничества с регулятором, "своим бездействием допустил порчу заложенного имущества, что привело к уменьшению его стоимости в процессе принудительного взыскания".
В октябре 2019 года во время проверки установили, что состояние имущества завода значительно ухудшилось по сравнению с маем 2018 года: вырезано оборудование сахарного завода и некоторые здания разрушены.
В связи с чем Нацбанк обратился к правоохранителям, так как "не исключает причастности руководства компании Кристалл к умышленному повреждению заложенного имущества".
В мае 2019 года НБУ ликвидировал банк Бахматюка.
23 июня 2015 года Нацбанк принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка Финансовая инициатива. В конце 2016 года суд подтвердил правомерность решения НБУ. 13 апреля 2017 года Высший административный суд Украины подтвердил незаконность решения Нацбанка о признании неплатежеспособным банка Финансовая инициатива. 28 ноября 2018 года, НБУ отозвал у КБ Финансовая инициатива генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Решение было принято после того, как банк незаконно проводил валютные операции в обход НБУ.
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