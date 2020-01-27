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Находящийся в залоге НБУ завод порезали на металлолом

Находящийся в залоге НБУ завод порезали на металлолом
27.01.2020, 12:23

Нацбанк заявил в полицию о повреждении залога по кредиту рефинансирования банка Финансовая инициатива

Действия руководства компании Кристалл привели к порче залогового имущества, что повлияло на уменьшение его стоимости. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Национальный банк в декабре 2019 года обратился в правоохранительные органы по поводу умышленного повреждения заложенного имущества, предоставленного ООО "Кристалл" в залог по кредиту рефинансирования на 2 млрд грн, предоставленного КБ Финансовая инициатива", - говорится в сообщении.

В НБУ напоминают, что в 2014 году связанная с бизнесменом Олегом Бахматюком компания Кристалл предоставила Нацбанку в залог недвижимость бывшего сахарного завода, расположенного в Браилове Винницкая область, общей площадью 23 000 кв. м.

Из-за того, что заемщик прекратил обслуживать предоставленный кредит, НБУ начал взыскание долга через суд. 2 октября 2019 года хозяйственный суд Винницкой области постановил взыскать указанное имущество путем его принудительной продажи на аукционах.

В НБУ отмечают, что Кристалл вместо сотрудничества с регулятором, "своим бездействием допустил порчу заложенного имущества, что привело к уменьшению его стоимости в процессе принудительного взыскания".

В октябре 2019 года во время проверки установили, что состояние имущества завода значительно ухудшилось по сравнению с маем 2018 года: вырезано оборудование сахарного завода и некоторые здания разрушены.

В связи с чем Нацбанк обратился к правоохранителям, так как "не исключает причастности руководства компании Кристалл к умышленному повреждению заложенного имущества".

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Финансовая инициатива НБУ олег бахматюк кредит рефинансирования Кристалл
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