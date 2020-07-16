Налоговая открыла доступ к тестированию программного РРО
Государственная налоговая служба открыла свободный доступ к тестовой версии программного регистратора расчетных операций (РРО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Тестирование бесплатное и в нем может принять участие каждый желающий предприниматель, говорится в сообщении.
ГНС предоставляет все необходимые ссылки к программному обеспечению и образцы документов для участия в тестировании.
Программное обеспечение используется для регистрации следующих расчетных операций: формирования расчетных документов, фискальных отчетных чеков, их пересылку для фискализации на фискальный сервер, предоставление фискального чека покупателю.
Тестовое ПО может быть установлено на любом носителе, поддерживающем операционные системы Windows Vista SP2 и выше и Android 4.1 и выше, указано в сообщении.
Тестирование проводится ежедневно с 8:00 до 20:00 вплоть до 31 июля 2020 года.
- В октябре 2019-го президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать все ФОПы, которые работают на 2-4 группах плательщиков единого налога.
- ГНС разрешила использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов в апреле 2019-го.
- 8 июня глава налоговой службы Алексей Любченко назвал сырым программное обеспечения для "РРО в смартфоне". Ранее в налоговой обещали показать прототип "РРО в смартфоне" до февраля 2020-го. В ведомстве ожидали, что в апреле бизнес сможет начать его использовать.
- 8 июля министерство финансов завершило процедуру регистрации всех необходимых правовых документов для запуска нового программного обеспечения регистратора расчетных операций.
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