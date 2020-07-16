Налоговая открыла доступ к тестированию программного РРО

Государственная налоговая служба открыла свободный доступ к тестовой версии программного регистратора расчетных операций (РРО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тестирование бесплатное и в нем может принять участие каждый желающий предприниматель, говорится в сообщении.

ГНС предоставляет все необходимые ссылки к программному обеспечению и образцы документов для участия в тестировании.

Программное обеспечение используется для регистрации следующих расчетных операций: формирования расчетных документов, фискальных отчетных чеков, их пересылку для фискализации на фискальный сервер, предоставление фискального чека покупателю.

Тестовое ПО может быть установлено на любом носителе, поддерживающем операционные системы Windows Vista SP2 и выше и Android 4.1 и выше, указано в сообщении.

Тестирование проводится ежедневно с 8:00 до 20:00 вплоть до 31 июля 2020 года.

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Роман Брыль

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