НБУ сократил покупку валюты на межбанке в три раза

Национальный банк Украины (НБУ) с 5 по 9 августа выкупил на межбанковском валютном рынке $156,9 млн - в 3,2 раза меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные регулятора.

Третью неделю подряд НБУ выкупает с рынка более $150 млн в связи с поступлением валюты от иностранных инвесторов, которые скупают украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Всего с начала года Нацбанк купил уже более $3,06 млрд, которые направил на пополнение международных золотовалютных резервов. При этом регулятор потратил из резервов $248,23 млн на сдерживание резких скачков валютного курса.

Чистая покупка Нацбанком валюты для пополнения резервов с начала года составила $2,81 млрд.