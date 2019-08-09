Японское агентство R&I повысило рейтинг Украины на две позиции

Японское кредитно-рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило рейтинг Украины сразу на две позиции: с CCC+ до B, прогноз - стабильный. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

По мнению R&I, украинская экономика продолжает восстанавливаться, а фискальная позиция улучшилась.

Отмечается, что экономической стабильности удалось достичь благодаря дисциплинированной фискальной политике и контролю инфляции. Международные резервы растут, и устойчивость Украины к внешним шокам улучшается, говорится в релизе.

R&I отмечает рост ВВП Украины, замедление инфляции и уменьшение госдолга к ВВП с 69,2% в конце 2016 года до 52,3% на конец 2018 года.

Временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет иметь влияния на кредитоспособность страны, считают аналитики агентства.

Ввиду значительных потребностей в рефинансировании задолженности и для поддержания здоровой финансовой среды, R&I указывает на важность финансовой поддержки Международного валютного фонда для Украины.

Также отмечается, что присоединение Украины к сети Clearstream позволило увеличить ликвидность на внутреннем рынке капитала и расширить базу инвесторов.