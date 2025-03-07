Национальный кешбэк: выплаты за январь и февраль поступили на карты пользователей
Правительство выплатило накопленные украинцами в декабре и январе 714 млн грн кешбэка за покупку товаров украинского производства. Об этом сообщило Министерство экономики.
"Средства будут зачислены на карты для выплат "Национальный кешбэк" сегодня-завтра", – говорится в сообщении от 7 марта.
Выплаты получат граждане, которые накопили более 2 гривен кешбэка и вовремя активировали карты для выплат в приложении "Дия".
Следующая выплата кешбэка состоится в конце марта 2025 года.
Накопленный за декабрь и январь кешбэк должны были выплатить в конце февраля. 5 марта Минэкономики сообщило, что выплаты задерживаются, но деньги уже в обработке.
Торговые сети маркируют товары с кешбэком специальными отметками на полках или ценниках для удобства потребителей, а также размещают на входе в магазины наклейки, сообщающие, что здесь действует программа "Национальный кешбэк".
Для проверки, есть ли кешбэк на тот или иной товар, можно использовать сканер штрихкодов в приложении "Дия".
По данным Минэкономики, общая сумма выплаченного кешбэка за время действия программы (сентябрь-январь) составила 1,1 млрд грн, 1208 пользователей получили максимальную сумму кэшбека за месяц – 3000 грн.
57,5% от всех пользователей программы – это люди в возрасте до 45 лет; 25,3% – среднего возраста, 17,2% – старшего (60+).
Среди пользователей программы "Национальный кешбэк" 61% – женщины, 39% – мужчины.
В программе зарегистрировано 1756 производителей и 369 000 товаров украинского производства.
Число получателей кешбэка за декабрь 2024-го и январь 2025 года возросло почти на полтора миллиона и составляет 3,4 млн человек.
- В январе 2025 года Кабинет министров расширил действие программы "Национальный кешбэк" на товары, которые продает Укрпошта.
- За шесть месяцев работы государственной программы "Национальный кешбэк" к ней присоединилось более 1700 украинских производителей. Больше всего представителей бизнеса зарегистрировались в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.