Национальный кешбэк: выплаты за январь и февраль поступили на карты пользователей

Следующую выплату кешбэка за покупку товаров украинского производства обещают в конце марта

Фото: Минэкономики

Правительство выплатило накопленные украинцами в декабре и январе 714 млн грн кешбэка за покупку товаров украинского производства. Об этом сообщило Министерство экономики.

"Средства будут зачислены на карты для выплат "Национальный кешбэк" сегодня-завтра", – говорится в сообщении от 7 марта.

Выплаты получат граждане, которые накопили более 2 гривен кешбэка и вовремя активировали карты для выплат в приложении "Дия".

Следующая выплата кешбэка состоится в конце марта 2025 года.

Накопленный за декабрь и январь кешбэк должны были выплатить в конце февраля. 5 марта Минэкономики сообщило, что выплаты задерживаются, но деньги уже в обработке.

Справка Кешбэк в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, добавленных производителями в специальный список и приобретенных в магазинах – участниках программы.



Торговые сети маркируют товары с кешбэком специальными отметками на полках или ценниках для удобства потребителей, а также размещают на входе в магазины наклейки, сообщающие, что здесь действует программа "Национальный кешбэк".



Для проверки, есть ли кешбэк на тот или иной товар, можно Кешбэк в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, добавленных производителями в специальный список и приобретенных в магазинах – участниках программы.Торговые сети маркируют товары с кешбэком специальными отметками на полках или ценниках для удобства потребителей, а также размещают на входе в магазины наклейки, сообщающие, что здесь действует программа "Национальный кешбэк".Для проверки, есть ли кешбэк на тот или иной товар, можно использовать сканер штрихкодов в приложении "Дия".

По данным Минэкономики, общая сумма выплаченного кешбэка за время действия программы (сентябрь-январь) составила 1,1 млрд грн, 1208 пользователей получили максимальную сумму кэшбека за месяц – 3000 грн.

57,5% от всех пользователей программы – это люди в возрасте до 45 лет; 25,3% – среднего возраста, 17,2% – старшего (60+).

Среди пользователей программы "Национальный кешбэк" 61% – женщины, 39% – мужчины.

В программе зарегистрировано 1756 производителей и 369 000 товаров украинского производства.

Число получателей кешбэка за декабрь 2024-го и январь 2025 года возросло почти на полтора миллиона и составляет 3,4 млн человек.