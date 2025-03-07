Національний кешбек: виплати за січень і лютий надійшли на картки користувачів
Уряд виплатив накопичені українцями у грудні та січні 714 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Про це повідомило Міністерство економіки.
"Кошти будуть зараховані на картки для виплат "Національний кешбек" сьогодні-завтра", – сказно в повідомленні від 7 березня.
Виплати отримають громадяни, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та вчасно активували картки для виплат у застосунку "Дія".
Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці березня 2025 року.
Накопичений за грудень та січень кешбек мали виплатити наприкінці лютого. 5 березня Мінекономіки повідомило, що виплати затримуються, але гроші вже в обробці.
Торгівельні мережі маркують товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях чи цінниках для зручності споживачів, а також розміщують на вході до магазинів наліпки, які повідомляють, що тут діє програма "Національний кешбек".
Для перевірки, чи є кешбек на той або інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".
За даними Мінекономіки, загальна сума виплаченого кешбеку за час дії програми (вересень-січень) досягла 1,1 млрд грн, 1208 користувачів отримали максимальну суму кешбеку за місяць – 3000 грн.
57,5% від усіх користувачів програми – це люди віком до 45 років; 25,3% – середнього віку, 17,2% – старшого (60+).
Серед користувачів програми "Національний кешбек" 61% – жінки, 39% – чоловіки.
У програмі зареєстровано 1756 виробників і 369 000 товарів українського виробництва.
Кількість отримувачів кешбеку за грудень 2024-го і січень 2025 року зросла майже на півтора мільйона і становить 3,4 млн людей.
- У січні 2025 року Кабінет міністрів розширив дію програми "Національний кешбек" на товари, які продає Укрпошта.
- За шість місяців роботи державної програми "Національний кешбек" до неї долучилося понад 1700 українських виробників. Найбільше представників бізнесу зареєструвалися в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.