Національний кешбек: виплати за січень і лютий надійшли на картки користувачів

Фото: Мінекономіки

Уряд виплатив накопичені українцями у грудні та січні 714 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Про це повідомило Міністерство економіки.

"Кошти будуть зараховані на картки для виплат "Національний кешбек" сьогодні-завтра", – сказно в повідомленні від 7 березня.

Виплати отримають громадяни, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та вчасно активували картки для виплат у застосунку "Дія".

Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці березня 2025 року.

Накопичений за грудень та січень кешбек мали виплатити наприкінці лютого. 5 березня Мінекономіки повідомило, що виплати затримуються, але гроші вже в обробці.

Довідка Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, доданих виробниками у спеціальний перелік та придбаних у магазинах – учасниках програми.



Торгівельні мережі маркують товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях чи цінниках для зручності споживачів, а також розміщують на вході до магазинів наліпки, які повідомляють, що тут діє програма "Національний кешбек".



Для перевірки, чи є кешбек на той або інший товар, можна Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, доданих виробниками у спеціальний перелік та придбаних у магазинах – учасниках програми.Торгівельні мережі маркують товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях чи цінниках для зручності споживачів, а також розміщують на вході до магазинів наліпки, які повідомляють, що тут діє програма "Національний кешбек".Для перевірки, чи є кешбек на той або інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".

За даними Мінекономіки, загальна сума виплаченого кешбеку за час дії програми (вересень-січень) досягла 1,1 млрд грн, 1208 користувачів отримали максимальну суму кешбеку за місяць – 3000 грн.

57,5% від усіх користувачів програми – це люди віком до 45 років; 25,3% – середнього віку, 17,2% – старшого (60+).

Серед користувачів програми "Національний кешбек" 61% – жінки, 39% – чоловіки.

У програмі зареєстровано 1756 виробників і 369 000 товарів українського виробництва.

Кількість отримувачів кешбеку за грудень 2024-го і січень 2025 року зросла майже на півтора мільйона і становить 3,4 млн людей.