НБУ использовал курс для манипуляций - министр Петрашко
В прошлом году усиление курса до 23,5 гривень за доллар заложило падение промышленности и ВВП Украины. Об этом заявил в интервью РБК министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Отвечая на вопрос, почему он был одним из самых активных оппонентов к действующему правлении НБУ, Петрашко отметил: "Почему я вел эти дискуссии? Министерство экономики, ответственное за экономическую политику, НБУ – за монетарную. Поэтому дискуссии были естественные. Но немного скорректирую ваше высказывание. Я тоже за гибкий обменный курс. Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году усиление курса до 23,5 гривень/доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП".
Петрашко считает, что когда рынки благоприятные, надо пополнять резервы НБУ. "Национальный банк пополнял, но с моей точки зрения, недостаточно", - отметил он.
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По его словам, в случае, когда нужно стимулировать экономический рост, когда нужно ускорить рост ВВП, надо проводить экспансионистскую монетарную политику.
"Эта политика заключается в достаточно простых вещах – увеличение предложения денег на рынке. И это не имеется в виду печать денег. Это обычный монетарный инструмент. Ведь когда курс колеблется с 28,5 и идет в 23 гривни/доллар, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности", - подчеркнул он.
"Поэтому я – за гибкий курс. Я просто не видел необходимости усиливать курс с 28,5 до 23 гривень/доллар", - считает Петрашко.
Он также отметил, что не было необходимости следующей девальвации. "Поэтому я говорю, что в случаях, когда есть улучшения конъюнктуры, давайте поддержим эту конъюнктуру, давайте больше выкупать в резервы. У нас сейчас общие резервы составляют $28,5 млрд, чистых резервов меньше – около $17,5 млрд. Почему бы не выкупить $5-6 млрд в резервы, сохраняя стабильность курса и стимулируя производство?", - сказал Петрашко
"Монетарная политика НБУ была жесткой", - добавил он.
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