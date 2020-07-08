НБУ начал принимать отчетность от небанковских финучреждений

В НБУ предупреждают, что сроки подачи отчетности за первое полугодие не меняются

Национальный банк Украины (НБУ) завершил тестирование и начал принимать отчетность небанковских финансовых учреждений на веб-портале. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На 6 июня на портале Нацбанка зарегистрировались более 1500 учреждений, которые в течение марта-июня участвовали в тестировании отчетности. Остальные учреждения должны зарегистрироваться в соответствии с пунктом 5 Инструкции о представлении отчетности небанковскими финансовыми учреждениями.

В НБУ предупреждают, что сроки подачи отчетности за первое полугодие не меняются и соответствуют действующим нормативно-правовым актам НКФП. На веб-портале Нацбанка обнародован календарь.

Требования НБУ к формированию отчетных файлов размещены в реестре показателей. Регулятор также подготовил и обнародовал инструкции, как подать такую отчетность.

Случаи несвоевременной подачи в Нацбаке будут рассматривать отдельно с учетом обстоятельств и обоснованных причин задержания.

Кроме того, в НБУ предлагают обращаться за технической поддержкой и консультациями: (+380 44) 527-32-83, 527-32-65, 527-30-68, 527-32-44 или portal@bank.gov.ua.

16 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о сплите, принятый парламентом 12 сентября того же года. Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Он вступил в силу 1 июля.

Владимир Зеленский подписал принятый Нацбанк принял ряд переходных постановлений для бесперебойности регулирования рынков небанковских финуслуг после 1 июля.

6 июля НБУ запустил систему для ведения реестров небанковских финкомпаний.

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Анна Андреева

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