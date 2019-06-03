В совете НБУ рассказали, когда возможна новая программа с МВФ

Раньше сентября представители Международного валютного фонда в Украину не приедут, поэтому подписание документов возможно в конце сентября - начале октября. Об этом написал в Facebook председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Он отметил, что в варианте с новой программой сроки получения кредитов предсказать сложно. "Работа над новой программой может занять в лучшем случае пару месяцев. Учтем и то, что представители Фонда для ее обсуждения приедут не раньше формирования нового правительства по итогам парламентских выборов. Получается, раньше сентября представителей МВФ ждать не придется, поэтому подписание документов стоит ожидать не ранее конца сентября - начала октября", - написал Данилишин.

Кроме того, он подчеркнул, что "выделение кредитов происходит отнюдь не сразу после подписания программы".

Данилишин напомнил, что за три летних месяца Украине нужно будет выплатить $1,8 млрд внешних долгов, в сентябре - $1,7 млрд. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно в эквиваленте $1 млрд, с последующей конвертацией полученных денег в валюту.

"Справимся? Справимся. Но в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях - международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплат по госдолгу на $1,7 млрд", - отмечает Данилишин.

По его мнению, "если сохраняется возможность продолжения сотрудничества с МВФ в рамках действующей программы, целесообразно этим воспользоваться".

Ранее сообщалось, что миссия МВФ завершила работу в Украине, но готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства.

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Как заявляла министр финансов Оксана Маркарова, подавляющую часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с большой приватизацией.

Продолжение сотрудничества с МВФ является также важным для программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 млн евро.

МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд в декабре прошлого года. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.