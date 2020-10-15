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"Нужен сильный и независимый Нацбанк". В ЕС отреагировали на выговор Рожковой и Сологубу

15.10.2020, 13:35
Матти Маасикас (Фото: European Union/Fred Guerdin)

Европейский союз выступает за независимый и сильный Национальный банк Украины. Об этом на своей странице в Twitter написал глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас в связи с в связи с объявлением выговора и выражением недоверия первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

Маасикас поддержал позицию МВФ и США, которые ранее выразили обеспокоенность в связи решением совета НБУ касательно Сологуба и Рожковой. Тогда МВФ и США заявили, что для экономического развития Украины нужен независимый и сильный Нацбанк. 

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Маасикас сделал ретвит заявления посольства США в Украине и ответил на него:

"Именно так. Сильный, независимый и профессионально управляемый НБУ имеет решающее значение для финансовой стабильности Украины, реформы банковского сектора, инвестиций, экономического развития на благо граждан Украины и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС и других международных партнеров", – написал Маасикас.

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Александр Мясищев
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