"Нужен сильный и независимый Нацбанк". В ЕС отреагировали на выговор Рожковой и Сологубу
Европейский союз выступает за независимый и сильный Национальный банк Украины. Об этом на своей странице в Twitter написал глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас в связи с в связи с объявлением выговора и выражением недоверия первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.
Маасикас поддержал позицию МВФ и США, которые ранее выразили обеспокоенность в связи решением совета НБУ касательно Сологуба и Рожковой. Тогда МВФ и США заявили, что для экономического развития Украины нужен независимый и сильный Нацбанк.
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Маасикас сделал ретвит заявления посольства США в Украине и ответил на него:
"Именно так. Сильный, независимый и профессионально управляемый НБУ имеет решающее значение для финансовой стабильности Украины, реформы банковского сектора, инвестиций, экономического развития на благо граждан Украины и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС и других международных партнеров", – написал Маасикас.
Indeed. A strong, independent and professionally run @NBUkraine is critical for Ukraine’s financial stability, banking sector reform, investment, economic development to benefit Ukraine's citizens, and macro-financial support from the EU and other international partners. https://t.co/LgppjYHmHA— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 15, 2020
- 5 октября совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.
- 6 октября Катерина Рожкова заявила, что такое решение совет НБУ принял из-за коммуникации Рожковой и Сологуба с прессой.
- 7 октября глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что причина выговора Рожковой и Сологубу - нарушение нормативно-правовых актов. В частности нарушение приказа НБУ от 17 декабря 2019 года "О публичных коммуникациях", и Кодекс этики Национального банка.
- 8 октября глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Сологуб и Рожкова нарушили политику "единого голоса", которой придерживались в НБУ. В тот же день представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что НБУ должен придерживаться принципов управления центробанком, которые он разработал совместно с МВФ.
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