"Нужен сильный и независимый Нацбанк". В ЕС отреагировали на выговор Рожковой и Сологубу

Европейский союз выступает за независимый и сильный Национальный банк Украины. Об этом на своей странице в Twitter написал глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас в связи с в связи с объявлением выговора и выражением недоверия первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

Маасикас поддержал позицию МВФ и США, которые ранее выразили обеспокоенность в связи решением совета НБУ касательно Сологуба и Рожковой. Тогда МВФ и США заявили, что для экономического развития Украины нужен независимый и сильный Нацбанк.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Маасикас сделал ретвит заявления посольства США в Украине и ответил на него:

"Именно так. Сильный, независимый и профессионально управляемый НБУ имеет решающее значение для финансовой стабильности Украины, реформы банковского сектора, инвестиций, экономического развития на благо граждан Украины и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС и других международных партнеров", – написал Маасикас.

Indeed. A strong, independent and professionally run @NBUkraine is critical for Ukraine’s financial stability, banking sector reform, investment, economic development to benefit Ukraine's citizens, and macro-financial support from the EU and other international partners. https://t.co/LgppjYHmHA