Официально: Минфин сообщил, как использует $2 млрд от выпуска евробондов

Украина объявила о прайсинге новых 12-летних еврооблигаций, номинированных в долларах США, и результаты предложения обмена по еврооблигациям со сроком погашения в 2021 и 2022 годах. Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства финансов.

Сообщается, что поступления от нового выпуска еврооблигаций на сумму $2 млрд будут использованы для выкупа еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 году, а также для финансирования общих бюджетных назначений. Окончательная максимальная цена обмена на бумаги старых выпусков составляет $846,1 млн.

"Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Сергей Чигирь

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