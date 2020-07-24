Официально: Минфин сообщил, как использует $2 млрд от выпуска евробондов
Украина объявила о прайсинге новых 12-летних еврооблигаций, номинированных в долларах США, и результаты предложения обмена по еврооблигациям со сроком погашения в 2021 и 2022 годах. Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства финансов.
Сообщается, что поступления от нового выпуска еврооблигаций на сумму $2 млрд будут использованы для выкупа еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 году, а также для финансирования общих бюджетных назначений. Окончательная максимальная цена обмена на бумаги старых выпусков составляет $846,1 млн.
"Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
- 2 июля Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. В Минфине тогда пояснили, что "предоставили достаточно времени" международным инвесторам для оценки влияния отставки главы правления НБУ Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг. Позже министр финансов Сергей Марченко обвинил Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций.
- 23 июля 2020 года Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
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