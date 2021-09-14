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"Откладываем и инвестируем": глава БЭБ о том, как заработал на Range Rover

14.09.2021, 12:16
Вадим Мельник (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Новоизбранный директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявляет, что его семья приобрела дорогостоящий автомобиль Range Rover на накопленные средства. Об этом он сказал в интервью LIGA.net, отвечая на вопрос, как ему удалось купить авто премиум-класса, находясь на госслужбе.

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"Мы с женой живем очень экономно – откладываем средства и инвестируем их в разные инструменты", – отметил он.

Кроме того, по словам Мельника, после 2016 года он занимался частным предпринимательством, в том числе и юридической практикой, оказывал консультации в сфере хозяйственной деятельности, уголовного процесса.

"Мы с семьей действительно всегда хотели приобрести автомобиль премиум-класса. Копили и в 2017 году приобрели подержанный автомобиль 2014 года выпуска, кстати в то время я не работал госслужащим", – подчеркнул он.

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Вадим Мельник 14 лет проходил службу в структурах налоговой милиции. В 2014-2016 годах был руководителем Главного следственного управления финансовых расследований ГФС. Возглавлял ГФС с конца 2020 года.

Согласно декларации Мельника, его супруга владеет двумя салонами красоты в Ирпене (Киевская обл.). Также семья имеет в собственности квартиру в Киеве на 159 кв м., квартиру в Одессе, три квартиры в Ирпене, нежилые помещения в Киеве и Ирпене, квартиру в Турции на 75 кв м., земельный участок в Сумской области и Ирпене, внедорожник Range Rover 2014 года с прицепом. Общая стоимость имущества – более 7,5 млн грн. На счетах у Мельника и его супруги – около 3 млн грн.

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Юрий Тарасовский
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вадим мельник Бюро экономической безопасности БЭБ
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