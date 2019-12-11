Почему цены не падают вслед за долларом: объяснение Гончарука

Укрепление курса гривны к доллару содержит больше позитивных моментов для экономики Украины, чем негативных. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга о 11 декабря, передает 24 канал.

"Укрепление гривни - это хорошо для граждан Украины, потому что они становятся богаче. Каждая гривня, которую человек получает, она больше весит, потому что на нее можно больше купить", - сообщил он.

В то же время Гончарук признал, что бизнес недостаточно активно снижает гривневые цены на свои товары. По его словам, это вопрос к Антимонопольному комитету.

“С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета. Мы сейчас делаем все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее”, - сказал премьер.

Он также отметил, что от укрепления гривни страдают экспортеры.

"Мы понимает это негативное влияние и также ищем возможность им снизить негатив от этого явления", - сообщил Гончарук.

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