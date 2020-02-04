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Продажа ОВГЗ. Минфин снова снизил ставки

Продажа ОВГЗ. Минфин снова снизил ставки
04.02.2020, 20:00

Инвесторам предложили государственные облигации со сроком обращения шесть месяцев, один и три года

4 февраля на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов снизило ставки и привлекло в бюджет 2,33 млрд грн.

Как отмечают в пресс-службе Минфина, общий спрос со стороны инвесторов превысил 4 млрд грн. От продажи 6-месячных ОВГЗ в бюджет поступит 271 млн грн, 1-летних - 1,114 млрд грн, 3-летних - 944 млн грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 17 базисных пункта и составила 9,84%. Доходность 6-месячных бумаг составила 9,60% (уменьшение на 43 бп), 1-летних - 9,77% (уменьшение на 14 бп).

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Минфин ОВГЗ
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