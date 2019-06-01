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01.06.2019, 10:11

Программа МВФ может быть дополнена новыми требованиями к Украине

Программа МВФ может быть дополнена новыми требованиями к Украине

Премьер-министр допускает, что пересмотренная программа с МВФ будет дополнена серьезными требованиями

Пересмотренная программа сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной может быть дополнена новыми требованиями. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала Интер.

"Международный валютный фонд заявил, что он готов сотрудничать с Украиной. Я думаю, что программа будет дополнена серьезными вопросами", - сказал премьер.

По мнению Гройсмана, та программа, которую выполняла Украина до этого, была оптимальной и достаточно эффективной, но выборы ее фактически остановили.

Премьер подчеркнул, что Украина находится в полном взаимодействии с МВФ и не останавливала сотрудничество.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ завершила работу в Украине, но готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства.

Как заявляла министр финансов Оксана Маркарова, подавляющую часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с большой приватизацией.

Продолжение сотрудничества с МВФ является также важным для программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 млн евро.

МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд в декабре прошлого года. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

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Теги: программа мвф
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