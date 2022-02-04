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Реальный ВВП вырос на 5,9% в четвертом квартале – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 16:57
Реальный ВВП вырос на 5,9% в четвертом квартале – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Реальный ВВП вырос на 5,9% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с октябрем-декабрем 2020 года, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики. 

По сравнению с третьим кварталом рост реального ВВП в четвертом квартале составил 1,8% с учетом сезонного фактора, добавляют в Госстате.  

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Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2021 года вырос на 2,7% (предварительная оценка – 2,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По сравнению со вторым кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 1,5% (предварительная оценка – 1,4%). 

Реальный ВВП вырос на 5,9% в четвертом квартале – Госстат

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Роман Брыль
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ВВП Госстат рост экономики
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