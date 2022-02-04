Реальный ВВП вырос на 5,9% в четвертом квартале – Госстат

Реальный ВВП вырос на 5,9% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с октябрем-декабрем 2020 года, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.

По сравнению с третьим кварталом рост реального ВВП в четвертом квартале составил 1,8% с учетом сезонного фактора, добавляют в Госстате.

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2021 года вырос на 2,7% (предварительная оценка – 2,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По сравнению со вторым кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 1,5% (предварительная оценка – 1,4%).

По итогам 2021 года украинский долларовый ВВП впервые достиг $200 млрд.

28 января 2022 года НБУ ухудшил прогноз роста экономики на 2022 год из-за геополитических угроз. В Совете НБУ считают, что рост ВВП в 2021 году не компенсирует экономические потери 2020 года.

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Роман Брыль

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