Рост промышленного производства ускорился до 0,6% в августе – Госстат

Промышленное производство в августе 2021 года выросло на 0,6% по сравнению с августом прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За месяц промпроизводство сократилось на 0,6%, учитывая сезонную корректировку.

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В перерабатывающей промышленности в августе рост составил 2,2% (к августу 2020 года). Падение в 2,5% зафиксировано в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа рост замедлился до 0,3%.

За январь-август рост промышленности составил 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.

Роман Брыль

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