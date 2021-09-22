Рост промышленного производства ускорился до 0,6% в августе – Госстат
22.09.2021, 17:34
Фото: depositphotos.com
Промышленное производство в августе 2021 года выросло на 0,6% по сравнению с августом прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За месяц промпроизводство сократилось на 0,6%, учитывая сезонную корректировку.
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В перерабатывающей промышленности в августе рост составил 2,2% (к августу 2020 года). Падение в 2,5% зафиксировано в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа рост замедлился до 0,3%.
За январь-август рост промышленности составил 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- По итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
- В январе падение промпроизводства составило 4%. В феврале – 4,6%, В марте промпроизводство впервые с начала года показало рост, в апреле рост достиг 13%, в мае рост составил 5,4%. В июне замедлился до 1,1%, в июле – до 0,2%.
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