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Рост промышленного производства ускорился до 0,6% в августе – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 17:34
Рост промышленного производства ускорился до 0,6% в августе – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Промышленное производство в августе 2021 года выросло на 0,6% по сравнению с августом прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.      

За месяц промпроизводство сократилось на 0,6%, учитывая сезонную корректировку.    

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В перерабатывающей промышленности в августе рост составил 2,2% (к августу 2020 года). Падение в 2,5% зафиксировано в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа рост замедлился до 0,3%.    

За январь-август рост промышленности составил 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Рост промышленного производства ускорился до 0,6% в августе – Госстат

  • В январе падение промпроизводства составило 4%. В феврале – 4,6%, В марте промпроизводство впервые с начала года показало рост, в апреле рост достиг 13%, в мае рост составил 5,4%. В июне замедлился до 1,1%, в июле – до 0,2%.   

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Роман Брыль
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Госстат промышленное производство
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