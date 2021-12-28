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Рост реальной зарплаты возобновится в ноябре. Средняя увеличилась на 240 грн – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 18:40
Рост реальной зарплаты возобновится в ноябре. Средняя увеличилась на 240 грн – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Реальная средняя зарплата выросла на 0,9% в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем. В годовом исчислении – выросла на 8%, сообщают в Государственной службе статистики.    

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в ноябре составила 14 282 грн, что на 237 грн больше по сравнению с октябрем (14 045 грн). 

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По сравнению с октябрем размер средней номинальной заработной платы вырос на 1,7%, а по сравнению с ноябрем 2020 года – на 19,2%.  

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 21 144 грн (+20,3% за год), самый низкий – в Херсонской  области – 11 314 грн (+16,2%).   

По отраслям самые высокие зарплаты в ноябре получали в сфере информации и телекоммуникации (27 141 грн; +28,8%), финансовой и страховой деятельности (23 419 грн; +17,7%). Самые низкие зарплаты – в сфере организации питания и временного размещения (8 824 грн; +39,4%). 

Рост реальной зарплаты возобновится в ноябре. Средняя увеличилась на 240 грн – Госстат

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей. Индекс реальной зарплаты показывает изменение покупательной способности номинальной зарплаты в отчетном периоде по сравнению с базисным. Например, если индекс реальной зарплаты составил 100,7%, то реальная зарплата за указанный период выросла на 0,7%. 

Средняя заработная плата – макроэкономический показатель, исчисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работников (например, по предприятию, по отрасли, по региону). Рассчитывается, исходя из фонда оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премий, надбавок, вознаграждений по итогам работы за год и единовременных поощрений. 

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Роман Брыль
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Госстат реальная зарплата средняя зарплата
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